Михаила Кокшенова после инсульта выписали из больницы

В октябре прошлого года его доставили в лечебное учреждение с инсультным состоянием, когда Михаилу Михайловичу стало плохо посреди улицы.Наряду с актерской работой (более 120 ролей в кино- и телекартинах и сериалах) Михаил Кокшенов проявил себя и как режиссер и продюсер нескольких фильмов.Родился он в 1936 году, после окончания Театрального Щукинского училища в 1963 году дебютировал на экранах в 1957-м в эпизодической роли в фильме «Высота».Запомнился большинству зрителей особенно в комедийных и мелодраматичных кинокартинах, таких как «Девчата», «Золотой теленок», «31 июня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода» и других.