Михаила Кокшенова после инсульта выписали из больницы
Михаила Кокшенова, советского и российского актера после более чем двухмесячной госпитализации выписали из больницы. По словам его дочери Алевтины Вокрош, сейчас он находится дома, состояние – удовлетворительное.
В октябре прошлого года его доставили в лечебное учреждение с инсультным состоянием, когда Михаилу Михайловичу стало плохо посреди улицы.
Наряду с актерской работой (более 120 ролей в кино- и телекартинах и сериалах) Михаил Кокшенов проявил себя и как режиссер и продюсер нескольких фильмов.
Родился он в 1936 году, после окончания Театрального Щукинского училища в 1963 году дебютировал на экранах в 1957-м в эпизодической роли в фильме «Высота».
Запомнился большинству зрителей особенно в комедийных и мелодраматичных кинокартинах, таких как «Девчата», «Золотой теленок», «31 июня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода» и других.
В октябре прошлого года его доставили в лечебное учреждение с инсультным состоянием, когда Михаилу Михайловичу стало плохо посреди улицы.
Наряду с актерской работой (более 120 ролей в кино- и телекартинах и сериалах) Михаил Кокшенов проявил себя и как режиссер и продюсер нескольких фильмов.
Родился он в 1936 году, после окончания Театрального Щукинского училища в 1963 году дебютировал на экранах в 1957-м в эпизодической роли в фильме «Высота».
Запомнился большинству зрителей особенно в комедийных и мелодраматичных кинокартинах, таких как «Девчата», «Золотой теленок», «31 июня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода» и других.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 03:00