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Диме Билану пришлось бороться со снежной стихией, чтобы сесть за руль автомобиля
Диме Билану пришлось самому бороться со снежной стихией, чтобы сесть за руль автомобиля.

Звезда российской эстрады и триумфатор Евровидения Дима Билан не редко радует своих фолловеров, размещая в Сети те, или иные фотоснимки и видео из своей личной жизни. Так и сейчас артист разместил снимок, на котором предстал обычным парнем, таким же, как и многие россияне. Так же, как и любой водитель нашей страны, Дима борется с внезапно наступившей зимой.

Знаменитый певец как раз собирался в поездку на собственной машине, но для этого нужно очистить авто от снега.

Такое откровенное фото не только восхитило многих поклонников артиста, но и удивило, как оказалось, многие были уверены, что артист не занимается даже такой физической работой сам.

Однако, как выяснилось, артист совсем не белоручка и не чурается простых забот. При этом он, как отметили многочисленные поклонники, все так же остается звездным и стильным артистом.
Диме Билану пришлось бороться со снежной стихией, чтобы сесть за руль автомобиля

Фото набрало множество лайков и комментариев, в которых певцу желали счастья и успехов, и конечно же, доброго пути.
Общество / ШоуБиз
Добавил: kostiantyn Вчера, 22:40
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