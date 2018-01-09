Диме Билану пришлось бороться со снежной стихией, чтобы сесть за руль автомобиля

Звезда российской эстрады и триумфатор Евровидения Дима Билан не редко радует своих фолловеров, размещая в Сети те, или иные фотоснимки и видео из своей личной жизни. Так и сейчас артист разместил снимок, на котором предстал обычным парнем, таким же, как и многие россияне. Так же, как и любой водитель нашей страны, Дима борется с внезапно наступившей зимой.Знаменитый певец как раз собирался в поездку на собственной машине, но для этого нужно очистить авто от снега.Такое откровенное фото не только восхитило многих поклонников артиста, но и удивило, как оказалось, многие были уверены, что артист не занимается даже такой физической работой сам.Однако, как выяснилось, артист совсем не белоручка и не чурается простых забот. При этом он, как отметили многочисленные поклонники, все так же остается звездным и стильным артистом.Фото набрало множество лайков и комментариев, в которых певцу желали счастья и успехов, и конечно же, доброго пути.