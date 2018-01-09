Максим Галкин выложил фото своей семейной идиллии

Артист российской эстрады, пародист, юморист, шоумен, телеведущий и актёр Максим Галкин регулярно выкладывает свои семейные фото, на которых можно пронаблюдать, как проходят серые будни звезд, чем они занимаются в свободное от работы время, что посещают и чем увлекаются. Правда в новогодние праздники это занятие немного отошло на задний план, и Максим реже радовал своих подписчиком свежими фотографиями. Некоторые поклонники сетуют, что утро у них начинается не с чашечки кофе, а с новостей и фотографий о Лизе и Гарри.А на днях Максим выложил на своей страничке снимок, где детки с мамой заняты развивающими занятиями и, судя по картинке, Лиза заинтересована чтением, а Гарри – математикой. Девочка так мило водит пальцем по книге, как будто уже умеет читать, а мальчик с серьёзным выражением лица что-то считает на пальчиках. Поклонники звездного семейства подметили, что близнецы не по годам развиты и очень талантливы.