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Максим Галкин выложил фото своей семейной идиллии
Пародист Максим Галкин выставил на просторы интернета трогательное фото своей семьи, на котором запечатлена супруга Алла Борисовна Пугачева и детки: Лиза и Гарри. Несмотря на то, что у всех детей каникулы, близнецы продолжают заниматься.

Максим Галкин выложил фото своей семейной идиллии


Артист российской эстрады, пародист, юморист, шоумен, телеведущий и актёр Максим Галкин регулярно выкладывает свои семейные фото, на которых можно пронаблюдать, как проходят серые будни звезд, чем они занимаются в свободное от работы время, что посещают и чем увлекаются. Правда в новогодние праздники это занятие немного отошло на задний план, и Максим реже радовал своих подписчиком свежими фотографиями. Некоторые поклонники сетуют, что утро у них начинается не с чашечки кофе, а с новостей и фотографий о Лизе и Гарри.

А на днях Максим выложил на своей страничке снимок, где детки с мамой заняты развивающими занятиями и, судя по картинке, Лиза заинтересована чтением, а Гарри – математикой. Девочка так мило водит пальцем по книге, как будто уже умеет читать, а мальчик с серьёзным выражением лица что-то считает на пальчиках. Поклонники звездного семейства подметили, что близнецы не по годам развиты и очень талантливы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 23:00
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