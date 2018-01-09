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Сергей Кучеров отказался бороться за свадебный миллион в статусе простого участника "Дома-2"
Сергей Кучеров, который продолжает строить любовь с Юлией Ефременковой на "Доме-2", отказался участвовать с ведущей в конкурсе "Свадьба на миллион", огласив свои претензии по этому поводу в адрес организаторов проекта.

Как известно, Сергей и Юлия когда-то были простой парой, о которой мало кто знал. И прославились они только за счёт реалити-шоу ТНТ. При этом в какой-то момент телевизионная карьера Ефременковой пошла в горочку - она стала ведущей телестройки, а парень так и остался обычным её участником. Но теперь у молодых людей есть шанс побороться за миллион рублей, однако Кучеров не хочет делать этого в статусе простого обитателя Поляны.

Сергей Кучеров отказался бороться за свадебный миллион в статусе простого участника "Дома-2"

Как известно, пара Ефременкова-Кучеров считается одной из наиболее рейтинговых на периметре, в связи с чем многие зрители, отлично знакомые с историей "Дома-2", не исключают, что очень скоро мечта проектного атлета осуществится - он тоже станет ведущим.

Когда-то Сергей говорил Юлии, что хоть ей и довелось стать более важной на проекте, чем он, наступит момент, когда его заработки будут более внушительными. И такой разворот событий кажется вполне возможным.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:07
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