Экс-участница "Дома-2" Екатерина Токарева пожаловалась скудный ассортимент продуктов в Польше

Екатерина любит готовить, и делает она это хорошо, тем не менее в Польше столкнулась с трудностями. Как оказалось, в этой стране ей не удалось найти нужных продуктов для приготовления любимых блюд. Например, девушке очень хотелось салата их крабовых палочек, а в итоге пришлось отказаться.Токарева и её парень Юрий Слободян, с которым познакомилась на проекте, обошли все магазины в городе, но так и не смогли найти главного продукта для желаемого блюда - крабовые палочки. Пришлось смириться с неудачей и отправиться домой.Подписчики посочувствовали Токаревой и постарались объяснить, в какие магазины лучше пойти, чтобы там прикупить продукты, похожие на российские. Как считают некоторые фолловеры, в Польше, возможно, крабовое мясо едой не считается, поэтому его можно попробовать поискать в стеклянных банках.На телешоу "Дом-2" Екатерина Токарева появилась в 2011 году, где пробыла около двух лет. Там она и встретила свою любовь - Юрия Слободяна.