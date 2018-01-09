Зрители уверены, что Ольга Рапунцель путается в сроках своей беременности, так как боится сглаза
Зрители, давно уже наблюдающие за историей любви Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель, высказались по поводу путаницы со сроками беременности последней, виновницей которой является исключительно телезвезда.
Фолловеры, хорошо знакомые с Рапунцель, пусть и на экране, знают и о том, что девушка весьма оптимистично настроена по отношению к порче и прочим мистическим вещам. И именно поэтому, кажется многим зрителям, красотка с именем принцессы не хочет называть настоящие сроки своей беременности - боится сглаза. Конечно, вполне может быть и так, что на самом деле Ольга просто обманывает народ, так как даже не помнит, какие сроки придумала, не являясь беременной, однако это только предположения зрителей.
И если Рапунцель действительно вынашивает под сердцем долгожданную дочку, то вполне возможно, что врёт девушка намеренно, чтобы у её первенца было всё хорошо. При этом прежде Рапунцель говорила, что у неё в комнате проживает злой дух, который стучит и наводит беспорядок, а значит она действительно верит в потусторонние события.
Прежде Рапунцель повторно сообщила о своём желании родить в США. Дмитрий Дмитренко поддерживает жену в этом.
Фолловеры, хорошо знакомые с Рапунцель, пусть и на экране, знают и о том, что девушка весьма оптимистично настроена по отношению к порче и прочим мистическим вещам. И именно поэтому, кажется многим зрителям, красотка с именем принцессы не хочет называть настоящие сроки своей беременности - боится сглаза. Конечно, вполне может быть и так, что на самом деле Ольга просто обманывает народ, так как даже не помнит, какие сроки придумала, не являясь беременной, однако это только предположения зрителей.
И если Рапунцель действительно вынашивает под сердцем долгожданную дочку, то вполне возможно, что врёт девушка намеренно, чтобы у её первенца было всё хорошо. При этом прежде Рапунцель говорила, что у неё в комнате проживает злой дух, который стучит и наводит беспорядок, а значит она действительно верит в потусторонние события.
Прежде Рапунцель повторно сообщила о своём желании родить в США. Дмитрий Дмитренко поддерживает жену в этом.