Зрители уверены, что Ольга Рапунцель путается в сроках своей беременности, так как боится сглаза

Фолловеры, хорошо знакомые с Рапунцель, пусть и на экране, знают и о том, что девушка весьма оптимистично настроена по отношению к порче и прочим мистическим вещам. И именно поэтому, кажется многим зрителям, красотка с именем принцессы не хочет называть настоящие сроки своей беременности - боится сглаза. Конечно, вполне может быть и так, что на самом деле Ольга просто обманывает народ, так как даже не помнит, какие сроки придумала, не являясь беременной, однако это только предположения зрителей.И если Рапунцель действительно вынашивает под сердцем долгожданную дочку, то вполне возможно, что врёт девушка намеренно, чтобы у её первенца было всё хорошо. При этом прежде Рапунцель говорила, что у неё в комнате проживает злой дух, который стучит и наводит беспорядок, а значит она действительно верит в потусторонние события.Прежде Рапунцель повторно сообщила о своём желании родить в США. Дмитрий Дмитренко поддерживает жену в этом.