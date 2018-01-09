ПК с Windows перестали включаться после патча Microsoft

Благодаря ему должны были закрыть уязвимости Spectre и Meltdown. При этом системы на базе процессоров AMD начали полностью отключаться. В свою очередь патч представили 9 января. Корпорация Microsoft получала много жалоб от владельцев чипсетов AMD. По словам пользователей после обновления безопасности ОС их ПК перестают включаться. Корпорация уже занимается расследованием решения проблемы. Они обвиняют AMD в появлении оной из проблем, утверждая, что все владельцы чипов этой компании должны обратиться на имеющийся официальный сайт поддержки.Упомянутые уязвимости Spectre и Meltdown позволяют читать любую память, имеющуюся на компьютере, включая ядра. Стоит отметить, что уязвимости атаковали массово AMD, а также Intel. Их выявили в середине 2017 года, но патчи начали выпускать только в этом году.