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ПК с Windows перестали включаться после патча Microsoft
Представителями корпорации Microsoft выпущено «убийственное» обновление для персональных компьютеров на базе Windows.

ПК с Windows перестали включаться после патча Microsoft

Благодаря ему должны были закрыть уязвимости Spectre и Meltdown. При этом системы на базе процессоров AMD начали полностью отключаться. В свою очередь патч представили 9 января. Корпорация Microsoft получала много жалоб от владельцев чипсетов AMD. По словам пользователей после обновления безопасности ОС их ПК перестают включаться. Корпорация уже занимается расследованием решения проблемы. Они обвиняют AMD в появлении оной из проблем, утверждая, что все владельцы чипов этой компании должны обратиться на имеющийся официальный сайт поддержки.

Упомянутые уязвимости Spectre и Meltdown позволяют читать любую память, имеющуюся на компьютере, включая ядра. Стоит отметить, что уязвимости атаковали массово AMD, а также Intel. Их выявили в середине 2017 года, но патчи начали выпускать только в этом году.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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