Ксения Собчак жалуется на отсутствие свободного времени

"Времени нет ни на что. Встречи-поездки-перелеты-встречи", - жалуется 36-летняя знаменитость, замотавшаяся в нескончаемом потоке важных дел.

Если раньше она могла побаловать себя походами в салоны красоты и другие интересные заведения, то сейчас, когда она неимоверно занята предвыборными мероприятиями, это можно расценивать только как "непозволительную роскошь".Фанаты пытаются как могут поддержать Ксению, но большинство сходится во мнении, что ей не стоит жаловаться, поскольку её никто не заставлял выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах президента России. Теперь, когда уже пути назад нет, придётся довершать начатое, собрав всю волю в кулак.Напомним, Ксения Собчак в октябре прошлого года выступила с официальным обращением к народу, в котором сообщила, что намерена участвовать в выборах президента Российской Федерации, которые запланированы на март 2018 года.