В Оренбурге школьник после елки забил до смерти прохожего
В Оренбурге задержали 15-летнего школьника, который нанес смертельную травму 34-летнему мужчине.
По основной версии, вечером 29 декабря группа школьников в количестве шести человек возвращались после «новогоднего утренника» по домам. Рядом с остановкой «Гидропресс» им повстречался незнакомый прохожий. Ребята вступили с человеком в словесную перепалку, в продолжении которой кто-то из группы ногой нанес удар в лицо незнакомцу. И оставили умирать на месте происшествия, где позже и обнаружили его тело со следами насильственной смерти.
Вскоре правоохранители вычислили и задержали подозреваемого в смертельном ударе и предъявили обвинения. Пока парень вину отрицает.
Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Подозреваемый содержится под домашним арестом.
По основной версии, вечером 29 декабря группа школьников в количестве шести человек возвращались после «новогоднего утренника» по домам. Рядом с остановкой «Гидропресс» им повстречался незнакомый прохожий. Ребята вступили с человеком в словесную перепалку, в продолжении которой кто-то из группы ногой нанес удар в лицо незнакомцу. И оставили умирать на месте происшествия, где позже и обнаружили его тело со следами насильственной смерти.
Вскоре правоохранители вычислили и задержали подозреваемого в смертельном ударе и предъявили обвинения. Пока парень вину отрицает.
Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Подозреваемый содержится под домашним арестом.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:41