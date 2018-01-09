В Оренбурге школьник после елки забил до смерти прохожего

По основной версии, вечером 29 декабря группа школьников в количестве шести человек возвращались после «новогоднего утренника» по домам. Рядом с остановкой «Гидропресс» им повстречался незнакомый прохожий. Ребята вступили с человеком в словесную перепалку, в продолжении которой кто-то из группы ногой нанес удар в лицо незнакомцу. И оставили умирать на месте происшествия, где позже и обнаружили его тело со следами насильственной смерти.Вскоре правоохранители вычислили и задержали подозреваемого в смертельном ударе и предъявили обвинения. Пока парень вину отрицает.Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Подозреваемый содержится под домашним арестом.