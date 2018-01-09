Зрители уверены, что Ольга Рапунцель не сможет рожать в США

Совсем недавно в Instagram муж беременной Ольги Дмитрий Дмитренко, также находящийся на реалити-шоу и ожидающий рождения своей дочки, написал, что любимая хотела бы родить первенца в США. При этом парень не против такого развития событий, хоть и считает, что сделать это можно и в России. Сеть взбунтовалась, так как все сразу вспомнили, что Дмитренко не покупал даже фрукты супруге, когда ещё не вернулся на периметр, а если и покупал что-то, то это всегда было чем-то дешёвым.Иными словами, мало кто верить, что Дмитренко сможет позволить Рапунцель поездку в США. Впрочем, не только из-за этого зрители так уверены, что девушка не полетит рожать в другую страну.Пользователи соц-сетей поспешили напомнить будущей маме, что не так давно врачи запретили ей даже во Владивосток ехать, и об этом Ольга говорила сама. Поэтому о Соединённых Штатах, уверены фолловеры, не может быть и речи.