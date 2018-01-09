Сестра Ким Кардашьян призвала не стыдиться проблемной кожи
Сестра теледивы Ким Кардашьян модель Кендалл Дженнер призвала подписчиков не стыдиться проблемной кожи лица. Об этом она написала в социальной сети Twitter.
Молодая модель пришла на церемонию награждения кинопремии «Золотой глобус» в черном кружевном платье французского дизайнера Giambattista Valli, тщательно загримировав следы акне на своем лице.
Поклонники знаменитости тут же отметили это в соцсетях: они написали, что Кендалл Дженнер потрясающе выглядит, невзирая на проблемную кожу. Модель не заставила ждать себя с ответом и призвала подписчиц не стыдиться несовершенств своей кожи.
Молодая модель пришла на церемонию награждения кинопремии «Золотой глобус» в черном кружевном платье французского дизайнера Giambattista Valli, тщательно загримировав следы акне на своем лице.
Поклонники знаменитости тут же отметили это в соцсетях: они написали, что Кендалл Дженнер потрясающе выглядит, невзирая на проблемную кожу. Модель не заставила ждать себя с ответом и призвала подписчиц не стыдиться несовершенств своей кожи.