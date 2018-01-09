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Сестра Ким Кардашьян призвала не стыдиться проблемной кожи
Сестра теледивы Ким Кардашьян модель Кендалл Дженнер призвала подписчиков не стыдиться проблемной кожи лица. Об этом она написала в социальной сети Twitter.

Сестра Ким Кардашьян призвала не стыдиться проблемной кожи


Молодая модель пришла на церемонию награждения кинопремии «Золотой глобус» в черном кружевном платье французского дизайнера Giambattista Valli, тщательно загримировав следы акне на своем лице.

Сестра Ким Кардашьян призвала не стыдиться проблемной кожи


Поклонники знаменитости тут же отметили это в соцсетях: они написали, что Кендалл Дженнер потрясающе выглядит, невзирая на проблемную кожу. Модель не заставила ждать себя с ответом и призвала подписчиц не стыдиться несовершенств своей кожи.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:10
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