Сестра Ким Кардашьян призвала не стыдиться проблемной кожи

Молодая модель пришла на церемонию награждения кинопремии «Золотой глобус» в черном кружевном платье французского дизайнера Giambattista Valli, тщательно загримировав следы акне на своем лице.Поклонники знаменитости тут же отметили это в соцсетях: они написали, что Кендалл Дженнер потрясающе выглядит, невзирая на проблемную кожу. Модель не заставила ждать себя с ответом и призвала подписчиц не стыдиться несовершенств своей кожи.