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Евгения Феофилактова поняла, что жить нужно в гармонии с собой
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Евгения Феофилактова, уделяющаяся размышлению о жизни много времени, решила поделиться с подписчиками новыми мыслями.

Как рассказала знаменитость, долгое время она пыталась найти себя в этой жизни, и только недавно к ней пришло озарение, чем спешит поделиться со всем миром.

Евгения Феофилактова поняла, что жить нужно в гармонии с собой

Бывшая супруга Антона Гусева призналась, что постоянно развивается, работа в её голове не прекращается ни на секунду. Как результат в течение года её образ мыслей кардинально меняется. Если в мудрости она прибавляет не так много, то во взглядах на жизнь заметно меняется: то, что раньше её серьёзно беспокоило, становится неважным, а то, что казалось важным, уходит на второй план.

"Ну а в целом, главное порядок в голове, необходимо четко понимать, что жить нужно всегда в гармонии с собой, не сходить с намеченного вами поставленного пути, невзирая на окружающие влияния или волнения вокруг вас", - написала Евгения в своём микроблоге.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:22
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