Евгения Феофилактова поняла, что жить нужно в гармонии с собой

"Ну а в целом, главное порядок в голове, необходимо четко понимать, что жить нужно всегда в гармонии с собой, не сходить с намеченного вами поставленного пути, невзирая на окружающие влияния или волнения вокруг вас", - написала Евгения в своём микроблоге.

Как рассказала знаменитость, долгое время она пыталась найти себя в этой жизни, и только недавно к ней пришло озарение, чем спешит поделиться со всем миром.Бывшая супруга Антона Гусева призналась, что постоянно развивается, работа в её голове не прекращается ни на секунду. Как результат в течение года её образ мыслей кардинально меняется. Если в мудрости она прибавляет не так много, то во взглядах на жизнь заметно меняется: то, что раньше её серьёзно беспокоило, становится неважным, а то, что казалось важным, уходит на второй план.