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Названы сроки начала продаж новой Tesla Model 3 в РФ
Электрокар версии Tesla Model 3 производят активно в США, отправляя уже к американским своим клиентам. В РФ тоже можно заказать новую версию. Однако на рынке России она появится в 4 квартале этого года.

Названы сроки начала продаж новой Tesla Model 3 в РФ

Moscow Tesla Club на сегодняшний день принимает заявки на Tesla Model 3. Первые экземпляры авто приедут в РФ в первые 3 месяца этого года, чтобы потребитель России мог поближе ознакомится с моделью.

Согласно ожиданиям, стоимость электрокара на территории России будет составлять не меньше 3 500 000 рублей. Топовая вариация обойдется российскому потребителю в 5 500 000 рублей. Для предварительного заказа на версию в Российской Федерации, требуется внести депозит на сумму в 145 000 рублей.

Стандартная версия электрокара Tesla Model 3 в моторном отсеке имеет силовой агрегат, обладающий производительностью в 262 лошадиные силы. Транспортное средство без подзарядки сможет преодолевать расстояние в триста пятьдесят километров.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:00
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