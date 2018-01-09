Названы сроки начала продаж новой Tesla Model 3 в РФ

Moscow Tesla Club на сегодняшний день принимает заявки на Tesla Model 3. Первые экземпляры авто приедут в РФ в первые 3 месяца этого года, чтобы потребитель России мог поближе ознакомится с моделью.Согласно ожиданиям, стоимость электрокара на территории России будет составлять не меньше 3 500 000 рублей. Топовая вариация обойдется российскому потребителю в 5 500 000 рублей. Для предварительного заказа на версию в Российской Федерации, требуется внести депозит на сумму в 145 000 рублей.Стандартная версия электрокара Tesla Model 3 в моторном отсеке имеет силовой агрегат, обладающий производительностью в 262 лошадиные силы. Транспортное средство без подзарядки сможет преодолевать расстояние в триста пятьдесят километров.