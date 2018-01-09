Саймон Марданшин ждёт подвоха от Марго Овсянниковой

Молодой человек даже обратился за советом к подписчикам, предположив, что они могут быть в курсе того, что могла задумать Овсянникова. Впрочем, пользователи Сети не стали расстраивать парня и подбодрили его, отметив, что у него есть полное право быть счастливым. Саймон, в свою очередь, обрадовался и решил, что на самом деле так оно и есть.Как известно, путь к официальному роману Марданшина и Овсянниковой был несколько корявым, так как долгое время мужчина не мог определиться со своими чувствами к улыбчивой блондинке. При этом Марго всегда говорила, что хотела бы встречаться с загорелым красавцем. В какой-то момент молодые люди просто расставили все точки над "и", придя к выводу, что нужно попробовать быть вместе.Прежде Марданшин строил отношения с Мэри Кулешовой. Пара часто ссорилась и дралась, что привело к расставанию. После этого Мэри добровольно покинула проект.