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Саймон Марданшин ждёт подвоха от Марго Овсянниковой
Саймон Марданшин, окончательно решившийся на серьёзные отношения с Марго Овсянниковой, неожиданно стал сомневаться в них, в частности, атлет проекта "Дом-2" ощущает себя настолько счастливым, что ждёт подвоха со стороны своей второй половинки.

Молодой человек даже обратился за советом к подписчикам, предположив, что они могут быть в курсе того, что могла задумать Овсянникова. Впрочем, пользователи Сети не стали расстраивать парня и подбодрили его, отметив, что у него есть полное право быть счастливым. Саймон, в свою очередь, обрадовался и решил, что на самом деле так оно и есть.

Саймон Марданшин ждёт подвоха от Марго Овсянниковой

Как известно, путь к официальному роману Марданшина и Овсянниковой был несколько корявым, так как долгое время мужчина не мог определиться со своими чувствами к улыбчивой блондинке. При этом Марго всегда говорила, что хотела бы встречаться с загорелым красавцем. В какой-то момент молодые люди просто расставили все точки над "и", придя к выводу, что нужно попробовать быть вместе.

Прежде Марданшин строил отношения с Мэри Кулешовой. Пара часто ссорилась и дралась, что привело к расставанию. После этого Мэри добровольно покинула проект.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:10
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