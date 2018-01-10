2017 год принес США наибольший в истории страны ущерб от стихийных бедствий

До это рекорд был за 2005 годом, кода ураганы («Катрина», «Рита» и «Вилма»), наводнения и лесные пожары нанесли убытков на 215 млрд долларов.Прошлый год запомнился уже ставшими привычными ураганами и бушевавшими в Калифорнии самыми уничижительными за всю историю штата пожарами. Сумма, истраченная на устранение последствий, исчислялась 18 миллиардами долларов.А вот хронология ураганов минувшего года, обрушившихся на восточное побережье Штатов и на зависящую от США ассоциированную территорию острова и государства Пуэрто-Рико. На исходе августа 2017 года штат Техас попал под ураган «Харви», в сентябре туда же принесло ураган «Ирма», в том же месяце ураган «Мария» изрядно «потрепал» Пуэрто-Рико, а в октябре снова на Карибское побережье США обрушился «Нейт». Потери бюджета Соединенных Штатов от ураганов – 265 миллиардов долларов.