Гвинет Пэлтроу объявила о помолвке с продюсером Брэдом Фэлчаком

Американская киноактриса и певица Гвинет Пэлтроу решила вновь выйти замуж. Будущим мужем оказался талантливый продюсер Брэд Фэлчак. Разговоры об этом ходили еще в прошлом году. Но официальное заявление от пары мы услышали только сейчас. Сама Гвинет о переменах в своей жизни написала, что им чрезвычайно повезло быть вместе друг с другом на этом отрезке времени, когда их совместные достижения и поражения могут послужить основой для хороших и счастливых взаимоотношений.Стоит отметить, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак вместе с 2014 года. Знакомство их произошло на съёмках сериала «Лузеры» и, судя по всему, ребята за столько лет еще больше привязались друг к другу. Брэд регулярно выкладывает совместные снимки с любимой на своей страничке в интернете, а в День рождения актрисы написал чувственную речь о том, что она самая замечательная женщина и он очень счастлив, быть с ней.Напомним, первый брак у Пэлтроу был с Крисом Мартином и продлился больше 10 лет. В этом браке появилось двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. Бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения.