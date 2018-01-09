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Фанаты расстроены, что кадры с выступлением Ольги Бузовой на Первом канале были вырезаны
Поклонники Ольги Бузовой вне себя от возмущения, ведь выступление звезды телешоу "Дома-2" на Первом канале полностью вырезано редакторами.

На главном федеральном канале России накануне вышла программа "Рождество с Григорием Лепсом". В рамках праздничного выпуска вместе с уважаемым маэстро выступили и другие известные исполнители, в том числе и Ольга Бузова.

Фанаты расстроены, что кадры с выступлением Ольги Бузовой на Первом канале были вырезаны

Посмотрев программу, фанаты были разочарованы, поскольку Первый канал решил вырезать кадры с эпатажной Бузовой. А ведь Ольга ещё до Нового года радостно сообщала поклонникам, что примет участие в рождественской программе с Григорием Лепсом.

Подписчики оперативно сообщили Ольге в Instagram о нерадостной новости, о которой, возможно, она сама ещё не знает. Сама телеведущая и певица по этому поводу пока не высказывалась.

Пока фанаты злятся и плачут от того, как некрасиво и несправедливо обошлись с Ольгой Бузовой, хейтеры ликуют, сочиняя различные шуточки на этот счёт.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:05
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