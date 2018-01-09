Фанаты расстроены, что кадры с выступлением Ольги Бузовой на Первом канале были вырезаны

На главном федеральном канале России накануне вышла программа "Рождество с Григорием Лепсом". В рамках праздничного выпуска вместе с уважаемым маэстро выступили и другие известные исполнители, в том числе и Ольга Бузова.Посмотрев программу, фанаты были разочарованы, поскольку Первый канал решил вырезать кадры с эпатажной Бузовой. А ведь Ольга ещё до Нового года радостно сообщала поклонникам, что примет участие в рождественской программе с Григорием Лепсом.Подписчики оперативно сообщили Ольге в Instagram о нерадостной новости, о которой, возможно, она сама ещё не знает. Сама телеведущая и певица по этому поводу пока не высказывалась.Пока фанаты злятся и плачут от того, как некрасиво и несправедливо обошлись с Ольгой Бузовой, хейтеры ликуют, сочиняя различные шуточки на этот счёт.