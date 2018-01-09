Анфиса Чехова поделилась снимками с "несанкционированной фотосессии"
Анфиса Чехова в рамках Instagram обнародовала публикации с «несанкционированной фотосессии» в банном халате. Сама ведущая пояснила, что она готовилась к съемке, однако ее неожиданно отменили.
Снимки сделаны на балконе, на фоне колонны, которая обвита диким виноградом. Анфиса Чехова поведала, что ради съемки она проснулась в девять утра, однако когда ей сделали макияж и укладку, вдруг все отменили. Звезда решила, что такую красоту надо запечатлеть и теледива устроила фотосессию. Она отметила, что на снимках «сплошное самолюбование», однако ей, как красивой женщине, это простительно.
Подписчики оценили Анфису в белоснежном халате. Фолловеры заметили, что на публикациях она выглядит очень женственно и естественно. По мнению фанатов, Чехова в последнее время очень изменилась, при этом в ее внешности появилась умиротворенность. Фанаты считают, что такую красоту обязательно надо показать миру.
Снимки сделаны на балконе, на фоне колонны, которая обвита диким виноградом. Анфиса Чехова поведала, что ради съемки она проснулась в девять утра, однако когда ей сделали макияж и укладку, вдруг все отменили. Звезда решила, что такую красоту надо запечатлеть и теледива устроила фотосессию. Она отметила, что на снимках «сплошное самолюбование», однако ей, как красивой женщине, это простительно.
Подписчики оценили Анфису в белоснежном халате. Фолловеры заметили, что на публикациях она выглядит очень женственно и естественно. По мнению фанатов, Чехова в последнее время очень изменилась, при этом в ее внешности появилась умиротворенность. Фанаты считают, что такую красоту обязательно надо показать миру.