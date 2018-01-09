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Анфиса Чехова поделилась снимками с "несанкционированной фотосессии"
Анфиса Чехова в рамках Instagram обнародовала публикации с «несанкционированной фотосессии» в банном халате. Сама ведущая пояснила, что она готовилась к съемке, однако ее неожиданно отменили.

Анфиса Чехова поделилась снимками с "несанкционированной фотосессии"

Снимки сделаны на балконе, на фоне колонны, которая обвита диким виноградом. Анфиса Чехова поведала, что ради съемки она проснулась в девять утра, однако когда ей сделали макияж и укладку, вдруг все отменили. Звезда решила, что такую красоту надо запечатлеть и теледива устроила фотосессию. Она отметила, что на снимках «сплошное самолюбование», однако ей, как красивой женщине, это простительно.

Подписчики оценили Анфису в белоснежном халате. Фолловеры заметили, что на публикациях она выглядит очень женственно и естественно. По мнению фанатов, Чехова в последнее время очень изменилась, при этом в ее внешности появилась умиротворенность. Фанаты считают, что такую красоту обязательно надо показать миру.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:39
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