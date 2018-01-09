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Физикам удалось наблюдать четырехмерное явление
Группой специалистов из США и Европы успешно обнаружен путь в параметры четвертого измерения, данная возможность появилась благодаря лазерам.

Работа базировалась на более ранних исследованиях ученых, результаты которых были удостоены в 2016 году Нобелевской премии. Используя возможности и достижения в квантовом направлении физики, эксперты подвергли тщательному анализу эффекты, которыми оказывается действие четвертого измерения на наш реальный мир.
Физикам удалось наблюдать четырехмерное явление


Как показали результаты, выше упомянутое четвертое пространство вполне реально воспроизвести с применением обычных законов физики, непосредственным применением квантового эффекта Холла.

Учеными отмечено, что трехмерным объектам нашей реальности свойственно отбрасывание двухмерных теней, которые и влияют на восприятие человека, заставляя воспринимать определенные формы. Подобный эффект вполне возможно применить, если рассматривать отдельные физические системы, обладающие природой четырехмерной реальности.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:10
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