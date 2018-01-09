Физикам удалось наблюдать четырехмерное явление

Работа базировалась на более ранних исследованиях ученых, результаты которых были удостоены в 2016 году Нобелевской премии. Используя возможности и достижения в квантовом направлении физики, эксперты подвергли тщательному анализу эффекты, которыми оказывается действие четвертого измерения на наш реальный мир.Как показали результаты, выше упомянутое четвертое пространство вполне реально воспроизвести с применением обычных законов физики, непосредственным применением квантового эффекта Холла.Учеными отмечено, что трехмерным объектам нашей реальности свойственно отбрасывание двухмерных теней, которые и влияют на восприятие человека, заставляя воспринимать определенные формы. Подобный эффект вполне возможно применить, если рассматривать отдельные физические системы, обладающие природой четырехмерной реальности.