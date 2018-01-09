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Кристина Раввинская не знает, можно ли доверить Давиду Анташвили
Новенькая участница "Дома-2" Кристина Раввинская, которая старается узнать поближе Давида Анташвили, также не так давно появившегося на периметре, сомневается в искренности молодого человека и не спешит крутить с ним роман.

Помимо всего прочего, Кристина не спешит верить Давиду, и о своих мыслях по этому поводу девушка рассказала в социальной сети. По её словам, этот мужчина смущает своим поведением, так как уж слишком быстро ему захотелось ухаживать за ней после разрыва с другой новенькой участницей реалити-шоу. Впрочем, и разрыва-то никакого не было - красотка по имени Лена просто уехала.

Кристина Раввинская не знает, можно ли доверить Давиду Анташвили

"Давид пытается ухаживать за Леной. Но как только она уехала, сразу переключился на меня. Как думаете, какая будет реакция Лены по приезду? И вообще верите в симпатию Давида к ней? Я вообще не верю, и ему об этом говорила. Считаю, что он просто поставил цель добиться Лену, а зачем она ему, этого он сам ещё не знает", - рассказала Кристина, как она видит эту ситуацию.

Ещё раньше, как известно, Анташвили хотел заинтересовать Татьяну Мусульбес, и даже чуть не подрался с её парнем Виктором Литвиновым.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:48
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