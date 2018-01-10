Скотт Уоринг зафиксировал НЛО яйцеобразной формы вблизи МКС

Эксперт в процессе наблюдения за работой камеры, установленной на международной космической станции, ему удалось зафиксировать НЛО синего цвета. Находясь вблизи МКС инопланетный корабль то исчезал из поля зрения, то вновь возникал. Скотт Уоринг также уточнил, что объект был яйцеобразной формы.Уфолог уже давно считает, что пришельцы регулярно посещаю Землю с разведывательной целью. Возможно, как посчитал Уоринг, что в этот раз инопланетяне находились вблизи МКС для выяснения того, чем заняты астронавты.Пост специалиста без внимания комментаторов не остался. Кто-то поддержал мнение эксперта, а кто-то выразил сомнение в существовании НЛО вовсе.