Алексей Купин не хочет, чтобы Ирина Донцова возвращалась на "Дом-2"
Алексей Купин, который строит на "Доме-2" отношения с Майей Донцовой, не желает, чтобы на периметр возвращалась мать его возлюбленной, так как считает, что их паре не нужна помощь от старших.
Не так давно в прессе стали ходить слухи, что очень скоро на Сейшельских островах появятся Татьяна Африкантова и Ирина Донцова. Кто-то порадовался, а кто-то нет, в частности, прибытия на "Остров любви" последней не хочет Купин. Конечно, мудрая женщина, которая прежде уже помогала своей дочери разобраться в отношениях с возлюбленным, может и дать дельный совет, но Алексей не сомневается, что они с Майей могут и сами разобраться.
При этом Татьяна Владимировна не сможет помогать своей дочке Марине в отношениях с Романом Капаклы, если полетит в Африку, потому что пара в данный момент находится на Поляне в Москве.
Не так давно в прессе стали ходить слухи, что очень скоро на Сейшельских островах появятся Татьяна Африкантова и Ирина Донцова. Кто-то порадовался, а кто-то нет, в частности, прибытия на "Остров любви" последней не хочет Купин. Конечно, мудрая женщина, которая прежде уже помогала своей дочери разобраться в отношениях с возлюбленным, может и дать дельный совет, но Алексей не сомневается, что они с Майей могут и сами разобраться.
«Моя любимая тёща. Сейчас у нас возникли споры о приходе мамы на проект. Майя хочет, чтобы мама снова стала участницей, а я не вижу в этом никакого смысла. Как вы считаете, Ирине Михайловне нужно вернуться на «Дом 2?», - поинтересовался Купин у подписчиков.
При этом Татьяна Владимировна не сможет помогать своей дочке Марине в отношениях с Романом Капаклы, если полетит в Африку, потому что пара в данный момент находится на Поляне в Москве.