Алексей Купин не хочет, чтобы Ирина Донцова возвращалась на "Дом-2"

«Моя любимая тёща. Сейчас у нас возникли споры о приходе мамы на проект. Майя хочет, чтобы мама снова стала участницей, а я не вижу в этом никакого смысла. Как вы считаете, Ирине Михайловне нужно вернуться на «Дом 2?», - поинтересовался Купин у подписчиков.

Не так давно в прессе стали ходить слухи, что очень скоро на Сейшельских островах появятся Татьяна Африкантова и Ирина Донцова. Кто-то порадовался, а кто-то нет, в частности, прибытия на "Остров любви" последней не хочет Купин. Конечно, мудрая женщина, которая прежде уже помогала своей дочери разобраться в отношениях с возлюбленным, может и дать дельный совет, но Алексей не сомневается, что они с Майей могут и сами разобраться.При этом Татьяна Владимировна не сможет помогать своей дочке Марине в отношениях с Романом Капаклы, если полетит в Африку, потому что пара в данный момент находится на Поляне в Москве.