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Собчак в самолете сообщила об усталости летать
Ксения Собчак, являющаяся телеведущей, журналистом и кандидатом в президенты России, сообщила, что очень устала летать в самолетах. Об этом девушка сообщила в личном микроблоге Instagram.

Собчак в самолете сообщила об усталости летать

В рамках Instagram теледива обнародовала публикацию, на которой запечатлены ее ноги на фоне иллюминатора. Ксения написала, что ее ожидает очень длинный перелет и переговоры по фандрайзингу, после чего ведущую снова будет ждать «Аэрофлот».

Но Собчак в этом нашла и плюсы, так как в 2018 году она будет платиновым членом данной компании, при этом перевозчику придется сделать ей специальное членство – это «платиновый член с оторочкой из соболя и бриллиантов». Фанаты оценили чувство юмора теледивы. Поклонники пожелали Ксении Собчак удачного полёта и хороших переговоров.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
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