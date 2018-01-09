Собчак в самолете сообщила об усталости летать

В рамках Instagram теледива обнародовала публикацию, на которой запечатлены ее ноги на фоне иллюминатора. Ксения написала, что ее ожидает очень длинный перелет и переговоры по фандрайзингу, после чего ведущую снова будет ждать «Аэрофлот».Но Собчак в этом нашла и плюсы, так как в 2018 году она будет платиновым членом данной компании, при этом перевозчику придется сделать ей специальное членство – это «платиновый член с оторочкой из соболя и бриллиантов». Фанаты оценили чувство юмора теледивы. Поклонники пожелали Ксении Собчак удачного полёта и хороших переговоров.