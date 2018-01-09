Ксения Собчак: Моя Родина - это страна Россия, которую я очень люблю

"Для меня моя Родина - это страна Россия, которую я очень люблю, в которой рождён мой сын. Это единственное место на планете, где я чувствую себя дома", - твёрдо ответила Собчак, загоревшаяся целью стать главой государства.

Кроме всех прочих важных вопросов, что журналисты задавали в этот день, Ксения объяснила, что значит для неё Родина.Слухи о том, что эпатажная и скандальная Ксения Собчак будет участвовать в выборах президента России, ходили достаточно давно, но официальное подтверждение своих намерений было озвучено экс-ведущей "Дома-2" только 18 октября 2017 года. 23 декабря съезд "Гражданской инициативы" выдвинул её кандидатов на предстоящих выборах.Напомним, очередные выборы главы Российской Федерации назначены на март 2018 года. Действующий президент Владимир Владимирович Путин также будет участвовать в выборах.