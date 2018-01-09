АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В Москве автомобиль сбил женщину с коляской
В Москве автомобилист на пешеходном переходе сбил женщину, которая везла в коляске ребенка.
В Москве автомобиль сбил женщину с коляской


Недалеко от дома № 15 на улице Дубнинской, что в северном районе столицы, 9 января автомобилист совершил наезд на женщину, везшую ребенка в коляске. Отмечается, что с мамой все в порядке, а вот малыша пришлось с незначительными травмами отвезти в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют подробности произошедшего.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 17:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коллекция Ultimate Porsche 964 с молотка уйдет в
Сверхмассивная черная дыра может стать убийцей
Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами
Кристина Асмус публично высмеяла своего супруга
Изменение климата приводит к краху в морских
ПК с Windows перестали включаться после патча
Просмотреть все новости