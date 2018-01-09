В Москве автомобиль сбил женщину с коляской

Недалеко от дома № 15 на улице Дубнинской, что в северном районе столицы, 9 января автомобилист совершил наезд на женщину, везшую ребенка в коляске. Отмечается, что с мамой все в порядке, а вот малыша пришлось с незначительными травмами отвезти в больницу.Сотрудники ГИБДД выясняют подробности произошедшего.