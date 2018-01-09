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Кристина Асмус разместила в Instagram соблазнительное фото в ванной
Популярная российская актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram соблазнительное фото в ванной.

Кристина Асмус разместила в Instagram соблазнительное фото в ванной


На новом снимке актриса театра и кино позирует перед камерой, сидя в белоснежной ванне. Однако взору открывается лишь оголенные плечи и руки звезды, на которые слегка ниспадают влажные волосы. Свой взгляд девушка от объектива фотокамеры отвела. Нежный образ знаменитости дополняет достаточно яркий макияж.

Подписчики Кристины Асмус были приятно удивлены подобным постом. Необычность такого образа в его соблазнительности, ведь артистка обычно публикует фотоснимки своей повседневной жизни и в привычных образах. За довольно короткий промежуток времени публикация Асмус набрала большое количество одобрительных высказываний и «лайков».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 19:40
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