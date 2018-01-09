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Дмитрий Дмитренко нарвался на угрозы чеченцев из-за снимка с Никитой Джигурдой
Дмитрий Дмитренко, дела которого идут в горочку - парень вернулся на "Дом-2" к жене и ждёт с ней первенца, неожиданно для себя нарвался на неприятности, исходящие со стороны чеченцев.

Всё дело в том, что Дмитрий не так давно подружился с Никитой Джигурдой, после чего решил сделать совместный снимок с известным шоуменом. Фотография, конечно, ничего плохого из себя не представляла, однако комментарий, оставленный телезвездой под ней, заинтересовал многих пользователей сети. Дмитренко напомнил, что Джигурда является заслуженным артистом Чеченской Республики.

Дмитрий Дмитренко нарвался на угрозы чеченцев из-за снимка с Никитой Джигурдой

Чеченцы сильно разозлились на молодого человека и принялись отсылать ему разные колкости. Как оказалось, оскорблённые ребята не очень-то хотят, чтобы Никиту называли народным артистом Чечни, и таковым, конечно же, Джигурду они не признают. Корме того, нашлись даже те, кто стал угрожать Дмитрию.

Дмитренко пока ничего не сказал по этому поводу. Кроме того, парень вряд ли считает, что сделал что-то плохое, иначе, скорее всего, не стал бы писать ничего подобного в соц-сети.

Ранее стало известно, что Дмитренко собирается снова жениться на Ольге Рапунцель, и даже обвеньчаться со своей женой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:19
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