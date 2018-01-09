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Пышногрудая Анна Семенович порадовала фанатов снимком в сексуальном купальнике
Находясь на отдыхе на Бали, Анна Семенович не перестает радовать своих поклонников фотографиями, вот и последнее фото вызвало у подписчиков дикий восторг, ведь на нем певица красовалась в эротическом купальнике.

Пышногрудая Анна Семенович порадовала фанатов снимком в сексуальном купальнике


Свои Новогодние каникулы пышногрудая красотка решила провести на Бали. Певица с превеликим удовольствие делится о том, как любит проводить свое время на отдыхе: нежиться на солнышке и плавать в воде, а особенно в бассейне.

На недавно выставленном снимке Анна красуется перед фотообъективами камер в черном сдельном купальнике, который идеально подчеркивает формы и изгибы экс - участницы группы «Блестящие». На фото певица стоит в бассейне в голубой воде, а сзади открывается красивый вид. На данный момент обладательница пышных форм безумно счастлива и в гармонии с собой.

Поклонники в комментариях засыпали комплиментами Семенович о том какая она красивая, славная и любимая, а мужчины не забыли упомянуть об ее классной фигуре. А также очень порадовались за певицу, что она не забывает о себе и находит время на отдых.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:00
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