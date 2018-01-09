Пышногрудая Анна Семенович порадовала фанатов снимком в сексуальном купальнике

Свои Новогодние каникулы пышногрудая красотка решила провести на Бали. Певица с превеликим удовольствие делится о том, как любит проводить свое время на отдыхе: нежиться на солнышке и плавать в воде, а особенно в бассейне.На недавно выставленном снимке Анна красуется перед фотообъективами камер в черном сдельном купальнике, который идеально подчеркивает формы и изгибы экс - участницы группы «Блестящие». На фото певица стоит в бассейне в голубой воде, а сзади открывается красивый вид. На данный момент обладательница пышных форм безумно счастлива и в гармонии с собой.Поклонники в комментариях засыпали комплиментами Семенович о том какая она красивая, славная и любимая, а мужчины не забыли упомянуть об ее классной фигуре. А также очень порадовались за певицу, что она не забывает о себе и находит время на отдых.