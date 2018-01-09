АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Алена Водонаева раззадорила подписчиков фотографиями без нижнего белья
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Алена Водонаева, которая вместе с супругом ныне отдыхает на Бали, опубликовала откровенные фотографии в своём Instagram.

Сразу после празднования Нового года телезвезда Алена Водонаева и музыкант Алексей Косинус отправились в свадебное путешествие, которое запоздало аж на три месяца. С экзотического острова Бали, куда направилась парочка, подписчики уже получили кучу самых различных фото и видео.

Алена Водонаева раззадорила подписчиков фотографиями без нижнего белья

Накануне Алена решила побаловать своих поклонников откровенными фотоснимками, на которых запечатлена без нижнего белья. Девушку уже успели раскритиковать за подобные фотоснимки, но, кажется, её уже ничто не может остановить.

На представленных фотографиях Алена позирует в одном лёгком халате, и делает это таких образом, что не остаётся сомнений в том, что нижнего белья на ней точно нет.

Фанаты в восторге от того, как Водонаева умеет кокетливо играться, выставляя в социальных сетях фото "на грани". А хейтеры, как обычно, критикуют знаменитость за всё что только можно. Как бы то ни было, но активность в комментариях под фотографиями Алены всего хорошая.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:14
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коллекция Ultimate Porsche 964 с молотка уйдет в
Сверхмассивная черная дыра может стать убийцей
Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами
Кристина Асмус публично высмеяла своего супруга
Изменение климата приводит к краху в морских
ПК с Windows перестали включаться после патча
Просмотреть все новости