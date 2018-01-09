Алена Водонаева раззадорила подписчиков фотографиями без нижнего белья

Сразу после празднования Нового года телезвезда Алена Водонаева и музыкант Алексей Косинус отправились в свадебное путешествие, которое запоздало аж на три месяца. С экзотического острова Бали, куда направилась парочка, подписчики уже получили кучу самых различных фото и видео.Накануне Алена решила побаловать своих поклонников откровенными фотоснимками, на которых запечатлена без нижнего белья. Девушку уже успели раскритиковать за подобные фотоснимки, но, кажется, её уже ничто не может остановить.На представленных фотографиях Алена позирует в одном лёгком халате, и делает это таких образом, что не остаётся сомнений в том, что нижнего белья на ней точно нет.Фанаты в восторге от того, как Водонаева умеет кокетливо играться, выставляя в социальных сетях фото "на грани". А хейтеры, как обычно, критикуют знаменитость за всё что только можно. Как бы то ни было, но активность в комментариях под фотографиями Алены всего хорошая.