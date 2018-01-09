Джиллиан Андерсон удостоилась собственной звезды на Аллее славы в Голливуде

Джиллиан Андерсон, удостоена чести получить именную звезду на голливудской Аллее славы. Об этом актриса сообщила своим многочисленным фанатам в микроблоге Instagram. Джиллиан поблагодарила всех своих поклонников и коллег за поддержку, которая поспособствовала ей добиться таких значительных высот в карьере.Фанаты поздравили Андерсон со знаменательным событием. Некоторые подписчики заявили, что именную звезду артистка должна была получить еще раньше. По их мнению, актриса является иконой двухтысячных годов, сыграв роль агента Скалли из сериала «Секретные материалы».