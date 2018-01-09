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Горбатый кит спас женщину-биолога от акулы
Кит не дал тигровой акуле атаковать женщину-биолога и «проводил» ту до катера.
Горбатый кит спас женщину-биолога от акулы


63-летняя Нэн Хаузер плавала с аквалангом в Тихом океане в районе островов Кука, выполняя свою работу – она биолог. Недалеко от нее плавал большой кит-горбач. Пловчиха не увидела, в какой момент к ним приблизилась тигровая акула.

Увидев хищницу, горбач постарался прикрыть беззащитную исследовательницу тяжелым плавником, а после на какое-то время и вовсе приподнял над поверхностью воды на своей спине, стремясь оградить ту от возможной атаки акулы. В таком сопровождении Нэн Хаузер доплыла до своего катера и поднялась на борт.

По рассказу Нэн, неподалеку плавал второй горбач, тоже старающийся прогнать хищницу.

Исследователь полагает, что подобный эпизод подтверждает теорию о том, что киты обладают инстинктом защиты живых существ.
https://youtu.be/9YZYQT8bvS8
Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:20
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