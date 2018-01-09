Новый электрокар Fisker получил двери-бабочки

Седан Fisker EMotion имеет карбон-алюминиевую платформу, двери-бабочки, поднимающиеся вверх. Авто оснащается литий-ионной батареей на 143 киловатт-часа, позволяющей преодолеть на одной зарядке до 640 км. пути. Серийная версия авто появится через 2 года. Она поддерживает быструю зарядку (за 9 мин. заряжается на 200 км пробега). Модель получит систему автопилота 4 уровня от Quanergy, лазерные сканирующие дальномеры (LIDAR), набор современных камер кругового обзора.Электрокар приобретёт компоненты аэродинамического обвеса, сделанные из углеродного волокна, 24-дюймовые колесные диски, самозатемняющиеся стекла. Fisker EMotion начнут производить в 2019 году. Первые авто покупатели получат в 2020 году. Цена за базовую версию электрокара составляет 130 000 долларов