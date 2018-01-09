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Власти Украины решили усилить охрану границ страны
Согласно сообщению Государственной пограничной службы Украины, некоторые участки восточной, западной и северной границы страны усилили двумя сотнями военнослужащих.

Власти Украины решили усилить охрану границ страны


Привлекли офицеров и военнослужащих-контрактников из различных подразделений пограничного ведомства до конца января сего года. Они призваны для усиления контроля и максимального предотвращения попыток переправить нелегальных мигрантов, контрабанду товаров и наркотиков, выявления действий, связанных с коррупцией.

Напомним, что с 1 января 2018 года в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных (электронные отпечатки пальцев) на украино-российской границе.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 21:40
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