Эксперты: Через 15 лет в России снизиться на треть число потенциальных рожениц
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что через 15 лет число потенциальных рожениц снизиться на треть. Чиновник рассказал, что только за 2017 год рождаемость в стране снизилась на 10-11% в сравнении с предыдущим.
Государственный деятель обратил внимание на то, что если рождаемость в текущем году достигнет того же уровня, что и в 2017 году, то это можно будет назвать огромным успехом.
Также Топилин отметил, что в России резко снижается количество женщин репродуктивного возраста – от 21 года до 39 лет. Таким образом, подчеркнул чиновник, такая тенденция приведет к тому, что уже через 15 лет число потенциальных рожениц снизится на треть, то есть, по сравнению с 2018 годом, почти на 30 %. Задача правительства состоит в том, чтобы женщинам создать уверенность в завтрашнем дне для повышения коэффициента рождаемости.
Максим Топилин признался, что власти РФ должны каждые несколько лет модифицировать, а также увеличивать меры по поддержке семьям. Министр также заявил о необходимости задуматься о методах мотивации рождаемости.
Государственный деятель обратил внимание на то, что если рождаемость в текущем году достигнет того же уровня, что и в 2017 году, то это можно будет назвать огромным успехом.
Также Топилин отметил, что в России резко снижается количество женщин репродуктивного возраста – от 21 года до 39 лет. Таким образом, подчеркнул чиновник, такая тенденция приведет к тому, что уже через 15 лет число потенциальных рожениц снизится на треть, то есть, по сравнению с 2018 годом, почти на 30 %. Задача правительства состоит в том, чтобы женщинам создать уверенность в завтрашнем дне для повышения коэффициента рождаемости.
Максим Топилин признался, что власти РФ должны каждые несколько лет модифицировать, а также увеличивать меры по поддержке семьям. Министр также заявил о необходимости задуматься о методах мотивации рождаемости.
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Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 21:20