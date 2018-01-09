Эксперты: Через 15 лет в России снизиться на треть число потенциальных рожениц

Государственный деятель обратил внимание на то, что если рождаемость в текущем году достигнет того же уровня, что и в 2017 году, то это можно будет назвать огромным успехом.Также Топилин отметил, что в России резко снижается количество женщин репродуктивного возраста – от 21 года до 39 лет. Таким образом, подчеркнул чиновник, такая тенденция приведет к тому, что уже через 15 лет число потенциальных рожениц снизится на треть, то есть, по сравнению с 2018 годом, почти на 30 %. Задача правительства состоит в том, чтобы женщинам создать уверенность в завтрашнем дне для повышения коэффициента рождаемости.Максим Топилин признался, что власти РФ должны каждые несколько лет модифицировать, а также увеличивать меры по поддержке семьям. Министр также заявил о необходимости задуматься о методах мотивации рождаемости.