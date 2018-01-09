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Иван Барзиков и Лиза Полыгалова планируют участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион"
Ходят слухи, что бывшие участники "Дома-2" Иван Барзиков и Лиза Полыгалова делают всё возможное, чтобы добиться участия в предстоящем конкурсе "Свадьба на миллион".

Зрители не первый день говорят о возможном возвращении на проект Ивана Барзикова, только вот Полыгалова не воспринималась до последнего момента как та, с которой парень мог бы совершить грандиозное возвращение. Тем не менее потребовалась всего одна совместная фотография, которая в корне всё поменяла.

Иван Барзиков и Лиза Полыгалова планируют участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион"

После ухода из "Дома-2" Полыгалова начала проявлять себя в фитнесе, показывая отличные результаты. Так, в прошлом году девушка выиграла московские соревнования, а в 2018-м планирует попробовать свои силы даже на международном уровне.

Только вот если Лиза решится всё-таки участвовать в паре с Барзиковым в конкурсе, то, понятное дело, не сможет посвящать достаточное количество времени соревнованиям. Теперь фанаты гадают на предмет того, что девушка выберет - спортивную карьеру или же отношения с Иваном.

Выбор непростой, но интернет-пользователи уверены, что Барзиков, который давно рвётся в "Дом-2", сделает всё, чтобы уговорить Полыгалову составить ему пару для конкурса.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:00
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