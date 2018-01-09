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Александра Черно больше не будет строить отношения с парнями
Александра Черно, которая в последнее время отчаянно пытается найти мужчину своей мечты на проекте "Дом-2", заявила, что больше не собирается крутить ни с кем романы.

Скандальная брюнетка разочаровалась в парнях и решила, что "вокруг одни лицемеры", которые только и пытаются казаться хорошими снаружи, а внутри в них нет искренности. Кроме того, Александра назвала себя "медийной личностью" и заметила, что из-за такого статуса найти свою вторую половинку ей сложнее вдвойне.

Александра Черно больше не будет строить отношения с парнями

Александра добавила, что больше не станет открываться людям, потому что это ещё никогда не доводило её до добра. Но она не исключает, что могла уже просто "привыкнуть к тому, что её используют". Впрочем, делать это снова Черно не позволит никому, и будет игнорировать всех, кто захочет с ней встречаться.

Ранее Александра рассталась с Иосифом Оганесяном, когда ещё была на Сейшельских островах, после чего отправилась на Поляну в Москву, где познакомилась с новым участником реалити-шоу Михаилом Вырским. К слову, строить отношения с Черно стройный брюнет не спешит, так как считает, что тучная телезвезда годиться лишь для дружбы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:54
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