Александра Черно больше не будет строить отношения с парнями

Скандальная брюнетка разочаровалась в парнях и решила, что "вокруг одни лицемеры", которые только и пытаются казаться хорошими снаружи, а внутри в них нет искренности. Кроме того, Александра назвала себя "медийной личностью" и заметила, что из-за такого статуса найти свою вторую половинку ей сложнее вдвойне.Александра добавила, что больше не станет открываться людям, потому что это ещё никогда не доводило её до добра. Но она не исключает, что могла уже просто "привыкнуть к тому, что её используют". Впрочем, делать это снова Черно не позволит никому, и будет игнорировать всех, кто захочет с ней встречаться.Ранее Александра рассталась с Иосифом Оганесяном, когда ещё была на Сейшельских островах, после чего отправилась на Поляну в Москву, где познакомилась с новым участником реалити-шоу Михаилом Вырским. К слову, строить отношения с Черно стройный брюнет не спешит, так как считает, что тучная телезвезда годиться лишь для дружбы.