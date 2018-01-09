Певица Жасмин поделилась с подписчиками фото своих детей

Талантливая певица, популярная телеведущая, актриса и модель Жасмин замужем второй раз. Первый брак певицы продлился 10 лет с Вячеславом Семендуевым, но, в конце концов, распался, по причине того, что бизнесмен поднимал руку на свою супругу. На данный момент у Жасмин второй брак с предпринимателем Иланом Шором, в котором они очень счастливы. Но политик не имеет права покидать Молдавию в связи с шумихой с отмыванием финансов, поэтому семья мечется между двух стран.Недавнее фото, которое появилось на просторах интернета, поклонники не смогли обойти стороной. В глаза бросился возмужавший старший сын певицы и то, как похожи сводные брат и сестра.Жасмин уверила всех, что дети очень дружны и безумно любят друг друга, а Михаил как старший брат, накажет всякого, кто хоть как-то обидит сестру, но постарается в обиду никому не дать. А подписчики в свою очередь подчеркнули, что это мечта каждой девочки иметь такого заботливого старшего брата.