Сотрудники ГАЗ с 9 по 20 января ушли в корпоративный отпуск

Работники завода в отпуск уйдут до 20 января. В свою очередь это первые две недели отпуска из четырех положенных по закону. Информация передана пресс-центром компании "Группа ГАЗ". Стоит отметить, что пока сотрудники автозавода ГАЗ будут находиться в отпуске, предприятие проведёт работы, касающееся модернизации конвейеров. Благодаря этому наладиться выпуск версий линейки Next. Они получили увеличенную грузоподъемность.В ГАЗ проведут на оборудовании ряд сервисных работ, возможных только в случае остановки производства. На предприятии требуется провести несколько проверок. В свою очередь они позволят выявить возможные неисправности производственного оборудования. Их устранят, пока сотрудники ГАЗ находятся в отпуске.