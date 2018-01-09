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Сотрудники ГАЗ с 9 по 20 января ушли в корпоративный отпуск
В рамках автозавода ГАЗ, расположенного в Нижнем Новгороде начались зимние каникулы. Руководство предприятия производственных работников отправляет девятого января в корпоративный отпуск.

Сотрудники ГАЗ с 9 по 20 января ушли в корпоративный отпуск

Работники завода в отпуск уйдут до 20 января. В свою очередь это первые две недели отпуска из четырех положенных по закону. Информация передана пресс-центром компании "Группа ГАЗ". Стоит отметить, что пока сотрудники автозавода ГАЗ будут находиться в отпуске, предприятие проведёт работы, касающееся модернизации конвейеров. Благодаря этому наладиться выпуск версий линейки Next. Они получили увеличенную грузоподъемность.

В ГАЗ проведут на оборудовании ряд сервисных работ, возможных только в случае остановки производства. На предприятии требуется провести несколько проверок. В свою очередь они позволят выявить возможные неисправности производственного оборудования. Их устранят, пока сотрудники ГАЗ находятся в отпуске.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
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