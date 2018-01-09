Ежегодно в России умирает 18 тысяч человек из-за новогодних праздников – эксперты

Специалисты провели анализ материалов Росстата по смертности, беря во внимание январь 2004 года по декабрь 2016 года. Новогодние праздники прошли за этот период времени 13 раз. Более 18 тысяч летальных исходов является средним показателем общей смертности в январе из-за праздничных пиршеств. И это число – лишь десятая часть от общего количества смертей, приходящихся на начало года.Эксперты рассказали, что именно алкоголь является основной причиной летальных исходов. Они также напомнили о том, что спиртные напитки подавляют иммунную систему, в следствие чего повышается уровень респираторных заболеваний.По мнению специалистов, подавить рост смертности можно, сократив праздничные дни за счет перерыва в 2 или 3 дня между праздниками, как было принято до 2003 года.