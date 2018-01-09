Экс-участница "Дома-2" Елена Босс активно занимается благотворительностью

"Мои планы на ближайший год - работать: очень хочется съездить с сыном отдохнуть, потому что в этом году, к сожалению, не вышло отправиться на отдых летом. Продолжаем нашей группой неравнодушных людей помогать деткам", - рассказала Елена.

Будучи на проекте, Елена Босс подвергалась критике со стороны зрителей из-за того, что воспитание маленького ребёнка в то время она возложила на плечи другого человека. Кроме того, выяснилось, что девушка состояла в зарегистрированном браке, когда стала участницей "Дома-2".Супруг подал на развод, а потом и вовсе уехал в другую страну, оставив Елену с кучей кредитов. Но постепенно жизнь Босс налаживалась, а перед Новым годом она сообщила, что получает большое удовольствие от благотворительности.Кто-то обвиняет Босс в том, что она просто пиарится за счёт рассказов о своих благих делах. Елена же уверяет, что искренна в своих намерениях, а социальные сети использует по той причине, что это лучшее средство коммуникации на сегодняшний день.