Роман Капаклы едва сдержался, чтобы не ударить Марину Африкантову

"Марина, я тебя сейчас тупой назвал? Я тебя спрашиваю, я тебя сейчас тупой назвал?", - спросил разозлившийся парень у своей пассии, которая не спешила с ответом.

Инцидент произошёл на периметре и попал на камеру. Молодые люди поссорились, после чего Марина стала оскорблять Романа. Девушка предположила, что парень неимоверно глуп, и качаться в спортзале - единственное, что у него получается делать. Эти слова сильно разозлили проектного атлета и он сблизился с возлюбленной.Присев с Мариной на кровать, Роман признался, что ему хочется поднять на неё руку, потому что слушать оскорбления в свой адрес всегда неприятно. Кроме того, сам-то он ничего плохого о блондинке в этот момент не говорил.Юный силач также добавил, что Африкантовой повезло, так как за подобные выходки он не бьёт её.К чести Капаклы надо сказать, что он смог взять себя в руки и просто обсудить проблему с любимой.