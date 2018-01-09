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Роман Капаклы едва сдержался, чтобы не ударить Марину Африкантову
Марина Африкантова и Роман Капаклы снова поссорились, и на этот раз их словесная перепалка встревожила поклонников не на шутку, так как дочка Татьяны Владимировны неожиданно для всех, а для Капаклы особенно, назвала своего молодого человека "тупым качком".

Инцидент произошёл на периметре и попал на камеру. Молодые люди поссорились, после чего Марина стала оскорблять Романа. Девушка предположила, что парень неимоверно глуп, и качаться в спортзале - единственное, что у него получается делать. Эти слова сильно разозлили проектного атлета и он сблизился с возлюбленной.

Роман Капаклы едва сдержался, чтобы не ударить Марину Африкантову

Присев с Мариной на кровать, Роман признался, что ему хочется поднять на неё руку, потому что слушать оскорбления в свой адрес всегда неприятно. Кроме того, сам-то он ничего плохого о блондинке в этот момент не говорил.

Роман Капаклы едва сдержался, чтобы не ударить Марину Африкантову

"Марина, я тебя сейчас тупой назвал? Я тебя спрашиваю, я тебя сейчас тупой назвал?", - спросил разозлившийся парень у своей пассии, которая не спешила с ответом.

Юный силач также добавил, что Африкантовой повезло, так как за подобные выходки он не бьёт её.

К чести Капаклы надо сказать, что он смог взять себя в руки и просто обсудить проблему с любимой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:16
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