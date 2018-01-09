GM-АвтоВАЗ до конца января реализует Chevrolet Niva на 20 000 дешевле

Она продлится весь январь. Специальным предложением обеспечивается скидка в размере 20 000 рублей на внедорожник версии Chevrolet Niva прошлого модельного года. Такое спец-предложение действует с 1 января по 31 января. Однако скидку предоставят непосредственно на Chevrolet Niva, направленные в прошлом году в дилерские центры. Воспользоваться акцией предлагают юридическим и физическим лицам.При этом особенностью январской акции является возможность суммирования скидок. В данном случае клиенты одновременно могут воспользоваться программой Трейд-ин либо автокредитованием при помощи банка-партнера. Внедорожник весь январь является доступным с выгодой до 40 000/50 000 руб. соответственно. Цены на каждую комплектацию модели подняли на 10 000 руб. Отмечается, что гарантию на модель автопроизводители тоже увеличили.