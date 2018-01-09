Под Саратовом мужчина ледорубом зарубил приятеля

Как предполагает следствие, в ночь на 1 января два приятеля в сельском доме Воскресенского района, что в Саратовской области, распивали горячительные напитки. В какой-то момент уже после наступления Нового года между ними возникла ссора на почве разногласий в выборе телепередач. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 47-летний подозреваемый набросился с ледорубом, находившимся неподалеку, на 53-летнего потерпевшего. Агрессор наносил удары по голове и туловищу и металлическим наконечником орудия убийства, и его деревянной рукояткой.От полученный тяжелейших травм мужчина скончался на месте происшествия.Преступника задержали. Против него открыли уголовное производство по факту убийства. За подобное преступление подозреваемому грозит до 15 лет заключения.