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Под Саратовом мужчина ледорубом зарубил приятеля
В новогоднюю ночь под Саратовом два знакомых поспорили из-за TV-программы. Один из них не смог найти в споре нужных аргументов и просто зарубил другого ледорубом.
Под Саратовом мужчина ледорубом зарубил приятеля


Как предполагает следствие, в ночь на 1 января два приятеля в сельском доме Воскресенского района, что в Саратовской области, распивали горячительные напитки. В какой-то момент уже после наступления Нового года между ними возникла ссора на почве разногласий в выборе телепередач. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 47-летний подозреваемый набросился с ледорубом, находившимся неподалеку, на 53-летнего потерпевшего. Агрессор наносил удары по голове и туловищу и металлическим наконечником орудия убийства, и его деревянной рукояткой.

От полученный тяжелейших травм мужчина скончался на месте происшествия.

Преступника задержали. Против него открыли уголовное производство по факту убийства. За подобное преступление подозреваемому грозит до 15 лет заключения.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 17:13
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