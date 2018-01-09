Хейтеры советуют Ольге Бузовой отказаться от декольте из-за очень маленькой груди

"Забавно, но в Дубае все, кто на пляже с книгой - русские. Похоже, мы самая читающая нация", - с гордость отметила 31-летняя телеведущая и певица.

Пост был посвящён книгам. Ольга поблагодарила поклонников, которые посоветовали ей хорошие произведения, перечислив несколько, которые ей пришлись по вкусу более всего. Но фотография, которую телезвезда прикрепила, как кажется подписчикам, не очень подходящая, так как демонстрирует слишком глубокое декольте.Хейтеры и вовсе не сдерживались в издевательствах: с такой маленькой грудью, Ольге лучше вообще отказаться от декольте, пишут в комментариях они.За сутки после публикации пост Ольги Бузовой набрал почти 400 тысяч отметок "нравится", комментариев было оставлено более 8 тысяч.