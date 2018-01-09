Модель Регина Кова – «российская Джоли» не хочет быть ее тенью

Востребованная русская модель Регина Кова, которая родом из Хабаровска, на данный момент благополучно работает в Майями. Незадолго до этого красотка принимала участие в фотосъемках для зарубежных гламурных журналов. Регина постоянно старалась успешно использовать внешность Анджелины Джоли, в силу того, что с детства невероятно напоминала известную киноактрису и это у нее замечательно получалось.А на днях модель рассказала своим поклонникам, что для того, чтобы по- настоящему быть счастливой ей не хватает, чтоб ее перестали сравнивать с Анджелиной Джоли, что это ее сильно обижает и не является ее стремлением. Ведь девушка индивидуальна, а не копия знаменитой актрисы.Подписчики естественно поддержали свою любимицу и в комментариях написали много теплых слов и комплиментов о том, какая Регина прекрасная, неповторимая и безумно красивая.