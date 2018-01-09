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Модель Регина Кова – «российская Джоли» не хочет быть ее тенью
Российская модель Регина Кова на своей страничке в Instagram поведала своим подписчикам о том, что отказывается, чтоб ее подвергали сравнению с американкой Анджелиной Джоли.

Модель Регина Кова – «российская Джоли» не хочет быть ее тенью


Востребованная русская модель Регина Кова, которая родом из Хабаровска, на данный момент благополучно работает в Майями. Незадолго до этого красотка принимала участие в фотосъемках для зарубежных гламурных журналов. Регина постоянно старалась успешно использовать внешность Анджелины Джоли, в силу того, что с детства невероятно напоминала известную киноактрису и это у нее замечательно получалось.

А на днях модель рассказала своим поклонникам, что для того, чтобы по- настоящему быть счастливой ей не хватает, чтоб ее перестали сравнивать с Анджелиной Джоли, что это ее сильно обижает и не является ее стремлением. Ведь девушка индивидуальна, а не копия знаменитой актрисы.

Подписчики естественно поддержали свою любимицу и в комментариях написали много теплых слов и комплиментов о том, какая Регина прекрасная, неповторимая и безумно красивая.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:02
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