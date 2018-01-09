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BMW M5 стала рекордсменом, показав самый протяженный дрифт
Спортивная версия седана BMW M5 стала рекордсменом, показав в данном случае самый протяженный дрифт.

BMW M5 стала рекордсменом, показав самый протяженный дрифт

Автомобиль отправился в управляемый занос. В нём авто находилось 8 часов, при этом проехав 374,17 км. Баварцы для такого рекорда изобрели специальную систему дозаправки авто на ходу. Этот рекорд установили в Южной Каролине в рамках трека центра BMW Performance. Седаном BMW M5 управлял инструктор Йохан Шварц. Авто по трассе прошло свыше 2 000 кругов. BMW M5 звание рекордсмена отобрал у Toyota GT86, показавшей в прошлом году управляемый занос длиной в 165 км. Во время заезда BMW M5 дозаправляли 5 раз. К авто подъезжал BMW M5 прошлого поколения с дополнительным баком горючего. Топливо перекачивали прямо на ходу.

Новый BMW M5 имеет модернизированную 4,4-литровую силовую установку на 600 л.с. В РФ авто приедет в течение 2017-го года. Ценник модели будет не менее 6 700 000 руб. Рекорд зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннеса.

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Добавил: tantan61 Вчера, 20:50
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