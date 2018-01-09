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Татьяна Мусульбес лихо повернула критику подписчиков по лишнему весу в свою пользу
Участница "Дома-2" Татьяна Мусульбес, которая не так давно получила порцию критики в свой адрес после неудачной фотографии, опубликованной её парнем в Instagram, отличилась изобретательностью и перевела ситуацию в свою пользу.

На днях Виктор Литвинов разместил на своей странице снимок, который подписчики раскритиковали не только за короткие ноги Татьяны, но и за её лишний вес. Впрочем, если казус с ногами можно было свести на неудачный кадр, то лишние килограммы девушка оперативно подтвердила сама, не став ни слова говорить против этого. Мусульбес только начала расспрашивать о методиках по избавлению от ненужных калорий.

Татьяна Мусульбес лихо повернула критику подписчиков по лишнему весу в свою пользу

«Не пойму: то я поправляюсь, то худею. Как-то странно. Хочу похудеть! Хочется скинуть килограмм 5! Или это много? Подскажите какую-нибудь легкую диету, так как на тяжёлой я не смогу сидеть», - гласит пост Мусульбес.

После комментария Татьяны многие пользователи Сети с радостью принялись рассказывать телезвезде, как можно немного похудеть.

Татьяна Мусульбес лихо повернула критику подписчиков по лишнему весу в свою пользу

Как известно, неделю назад Литвинов сделал Мусульбес предложение, подарив ей шикарное кольцо с огромным бриллиантом. Вскоре у молодых людей будет сейшельская свадьба.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:30
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