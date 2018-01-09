АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Захар Саленко рассмешил интернет-пользователей очередным нарядом
Бывший участник телешоу "Дом-2" Захар Саленко не перестаёт удивлять Сеть своими необычными нарядами, которые порой вызывает смех интернет-пользователей.

После ухода из проекта Захар остаётся всё ещё популярной персоной для фанатов "Дома-2", и одной из причин столь пристального внимания к нему является Лера Фрост, с которой он покинул стены телестройки. Многим интересно, как долго пара будет существовать.

Захар Саленко рассмешил интернет-пользователей очередным нарядом

Накануне Захар показал себя народу в новом наряде, который многим показался нелепым. Пальто явно подобрано не по размеру, да и расцветка смущает. Но на фото парень выглядит вполне довольным своим видом.

Кто-то из подписчиков считает, что в подобном виде Саленко похож на парня нетрадиционной ориентации. А вообще, такие слухи о нём появились не вчера: многим кажется странным, что Захар слишком уж помешан на собственной внешности, уделяя внимание даже мелочам. Пока хейтеры неистовствуют, осмеивая парня, фанаты пытаются заступиться, что в итоге перерастает в интернет-побоище.

Сам Захар Саленко никогда не переживал из-за критики его внешности. Обычно он просто игнорирует подобные высказывания или же спокойно советует следить лучше за собой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:12
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коллекция Ultimate Porsche 964 с молотка уйдет в
Сверхмассивная черная дыра может стать убийцей
Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами
Кристина Асмус публично высмеяла своего супруга
Изменение климата приводит к краху в морских
ПК с Windows перестали включаться после патча
Просмотреть все новости