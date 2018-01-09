Захар Саленко рассмешил интернет-пользователей очередным нарядом

После ухода из проекта Захар остаётся всё ещё популярной персоной для фанатов "Дома-2", и одной из причин столь пристального внимания к нему является Лера Фрост, с которой он покинул стены телестройки. Многим интересно, как долго пара будет существовать.Накануне Захар показал себя народу в новом наряде, который многим показался нелепым. Пальто явно подобрано не по размеру, да и расцветка смущает. Но на фото парень выглядит вполне довольным своим видом.Кто-то из подписчиков считает, что в подобном виде Саленко похож на парня нетрадиционной ориентации. А вообще, такие слухи о нём появились не вчера: многим кажется странным, что Захар слишком уж помешан на собственной внешности, уделяя внимание даже мелочам. Пока хейтеры неистовствуют, осмеивая парня, фанаты пытаются заступиться, что в итоге перерастает в интернет-побоище.Сам Захар Саленко никогда не переживал из-за критики его внешности. Обычно он просто игнорирует подобные высказывания или же спокойно советует следить лучше за собой.