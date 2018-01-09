Якутия возьмется за экспорт бивней мамонта в КНР

Властями Якутии планируют создать российско-китайскую компанию с производственным и логистическим комплексом в Якутске за 1,3 млрд. руб. на базе территории опережающего развития (ТОР). Переговоры были проведены с компаниями КНР. В Китае экспортируется до 90% объема всех добытых бивней мамонтов. В свою очередь создание оператора позволит уменьшить долю теневого рынка, отцеживающегося в 30-40 т. Он составляет 1/3 ежегодного объема добычи. Принимаемые меры по регулированию, централизации отрасли, позволят повысить ежегодный объем добычи на 20-30% с 60-70 т. до 90-100 т.В 2014 году чукотские и якутские власти предложили бивни мамонта включить в Общероссийский классификатор всех полезных ископаемых. РФ – единственный экспортер мамонтового бивня. В Якутии находится 80% останков мамонтов, имеющихся в РФ.