Подписчики считают, что у экс-участника "Дома-2" Дениса Ковалёва проблемы с психикой

«Нужно было пройти через Дом-2 и попробовать перевоспитать там в человеке желание быть легкодоступной, чтобы понять, что я тебя люблю. Ты - моя лучшая находка 2017-го. Да, Саша Шева, речь о тебе, а не о той, что сейчас обнимаю», - написал Ковалёв.

Молодой человек не так давно снова обратился к своей бывшей девушке, которая, по словам многих зрителей, и позволила ему задержаться на реалити-шоу. На этот раз Денис не стал осуждать Александру, а заявил, что только после ухода за ворота понял, что любит её.Фолловеры в один голос отметили, что уже устали наблюдать за постами Ковалёва, посвящённые Шеве, и призвали парня оставить девушку в покое, а также поблагодарить её за своё пребывание на "Острове любви".При этом многие пользователи соц-сети насторожились из-за постов Дениса и предположили, что у него проблемы с психикой, в связи с чем ему пора подумать о своём здоровье, а не Шеву вспоминать.