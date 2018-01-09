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Подписчики считают, что у экс-участника "Дома-2" Дениса Ковалёва проблемы с психикой
Бывший участник "Дома-2" Денис Ковалёв, который пытался построить любовь на периметре с Александрой Шевой, однако потом отказался от этой затеи, не поверив в чувства возлюбленной, продолжает писать про неё посты в Сети, и парень уже стал тревожить даже фанатов.

Молодой человек не так давно снова обратился к своей бывшей девушке, которая, по словам многих зрителей, и позволила ему задержаться на реалити-шоу. На этот раз Денис не стал осуждать Александру, а заявил, что только после ухода за ворота понял, что любит её.

Подписчики считают, что у экс-участника "Дома-2" Дениса Ковалёва проблемы с психикой

«Нужно было пройти через Дом-2 и попробовать перевоспитать там в человеке желание быть легкодоступной, чтобы понять, что я тебя люблю. Ты - моя лучшая находка 2017-го. Да, Саша Шева, речь о тебе, а не о той, что сейчас обнимаю», - написал Ковалёв.

Фолловеры в один голос отметили, что уже устали наблюдать за постами Ковалёва, посвящённые Шеве, и призвали парня оставить девушку в покое, а также поблагодарить её за своё пребывание на "Острове любви".

Подписчики считают, что у экс-участника "Дома-2" Дениса Ковалёва проблемы с психикой

При этом многие пользователи соц-сети насторожились из-за постов Дениса и предположили, что у него проблемы с психикой, в связи с чем ему пора подумать о своём здоровье, а не Шеву вспоминать.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:59
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